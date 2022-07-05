Proje Yürütücülüğünü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Doktora Öğrencisi Orman Yüksek Mühendisi Mevlüt Zenbilci’nin üstlendiği, araştırma ekibinde ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal ve Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Koca’nın bulunduğu Anadolu Yaban Koyunu (Ovis Gmelinii Anatolica)'nun Popülasyon Durumu ve Habitat Restorasyon Planlaması Projesi, Doğa koruma üzerine çalışan Rufford Vakfı (The Rufford Foundation) tarafından 6 bin sterlin (yaklaşık 120 Bin TL) ile desteklendi.ISUBÜ’da Doktora yapan Orman Yüksek Mühendisi Mevlüt Zenbilci yaptığı açıklamada, “Hazırladığımız Anadolu Yaban Koyunu (Ovis Gmelinii Anatolica)'nun Popülasyon Durumu ve Habitat Restorasyon Planlaması Projemizin amaçları, Popülasyon envanteri ile sahanın memeli faunasını (Herbivor, Omnivor, Karnivor) ortaya çıkarmak. Habitat envanteri ile sahanın mevcut flora potansiyelini ortaya çıkarmak. Mevcut floranın besin değeri açısından yeterlilik durumu ile, Yaban koyununun bu bitkilerde yararlanma durumunu tespit etmek. Anadolu Yaban Koyunu Ovis gmelini anatolica’nın ekolojik ve biyolojik istekleri doğrultusunda, mevcut yaşama ortamına doğal yapının yeniden kazandırılması için yapılacak habitat restorasyonunu planlamak. Üretme istasyonunun optimum taşıma kapasitesine kavuşturulması için habitatı hedef türün yaşama ve gelişmesine uygun hale getirmeye yarayacak besin kaynaklarından maksimum yararlanabilmesini planlıyoruz. Projemiz bir yıl boyunca Konya ili Karatay ilçesi sınırlarında bulunan Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme sahasında gerçekleşecektir.” dedi.ISUBÜ