Çünür Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi arasındaki gidiş-geliş 3 kilometrelik yolda başlatılan asfalt yenileme çalışması devam ediyor.Isparta Belediyesi, eskiyen, deforme olan yollar ile enerji hatlarının yer altına alınması nedeniyle yapılan kazı çalışmalarının ardından asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların devam ettiği noktalarından biri de Çünür Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi arasındaki 222 cadde oldu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında 222 cadde gidiş-geliş olarak 3 kilometrelik yolda asfalt yenilemesi yapılıyor. İlk olarak caddedeki yorgun asfalt freze ile kaldırılırken, yol asfaltlama için hazır hale getirildi. Yoldaki altyapının tamamlanmasıyla birlikte asfaltlama işlemi gerçekleştiriliyor. Mehmet Tönge Mahallesi istikametinden Çünür Mahallesi’ne istikametine gelen yoldaki asfaltlamanın tamamlanmasının ardından gidiş yolunda çalışmalar gerçekleştiriliyor.