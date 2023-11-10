"Kuvay-i Milliye Destanı" SDÜ'de Sahnelendi

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ve Akademik Oda Orkestrası, Nâzım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı "Kuvay-i Milliye Destanı"nı sahneye taşıdı.Gösteri, Güzel Sanatlar Fakültesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyircisiyle buluştu. Sahne Sanatları Bölümü Arş. Gör. Dr. Mustafa Kayabaşı ile öğrenciler Nur Sima, Fırat Meriç Kızıloğlu ve Ahmetcan Özer, özgürlük mücadelesinin zorlu koşullarını ve Anadolu halkının çaresizliklerini tarihsel bir anlatımla izleyicilere aktardı.Gösteride, Arş. Gör. Ayşe Yılmaz'ın solistliğinde, Doç. Dr. Yıldız Mutlu Yıldız, Öğr. Gör. Dr. Pelin Özkan Köse, Öğr. Gör. Adil Levent Yüksel, Öğr. Gör. Dr. Melih Günaydın, Öğr. Gör. Dr. Alper Er, Çağlar Baykal, Öğr. Gör. Dr. Osman Önder, Öğr. Gör. Hande Karayel'den oluşan SDÜ Oda Orkestrası, kurtuluş mücadelesi eserleri ile performansa eşlik etti. Bu etkileyici gösteri, tarihî bir dönemi sanat ve müzikle birleştirerek izleyicilere aktardı.