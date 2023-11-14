ISPARTA'NIN EN BÜYÜK SPOR KAMPÜSÜ AÇILDI

Isparta Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle Fatih Mahallesi'nde yapılan Isparta'nın en büyük spor kampüsü düzenlenen törenle hizmete girdi. 25 bin metrekarelik alana sahip kampüs, UEFA standartlarında sentetik çim saha, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, spor salonu, yürüyüş yolu, seyirci tribünü ve giyinme odalarını içeriyor.Tören, renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa özel futbol maçı düzenlenirken, il protokolü zorlu mücadelede 2-2 berabere kaldı. Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, karşı takımları adına birer gol kaydetti.Açılışa Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Hasan Basri Sönmez ve Av. Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, iş ve meslek odası ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Protokol üyeleri, kampüsü gezip yüzme havuzunda sporcuları izledikten sonra spor salonunda basket atma deneyimi yaşadılar. Açılışta yapılacak dostluk maçı için formalarını giyen protokol üyeleri, Isparta Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı'na teşekkür konuşmaları yaparak dua ettikten sonra kampüsün açılış kurdelesini kesti.Ardından düzenlenen dostluk maçının başlangıç düdüğü çaldı. Her iki takım için de zorlu geçen mücadele, 2-2'lik skorla sona erdi. Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen, kazandıkları penaltı vuruşlarıyla büyük mutluluk yaşadılar.