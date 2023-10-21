Keçiborlu'dan Konya'ya Meslek Tanıtım Ziyareti: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK İle Buluşma

Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında, Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere toplam 3 okuldan 257 öğrenci ve öğretmen, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na kariyer tanıtım ziyareti gerçekleştirdi.Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uçak Gövde-Motor ve Uçak Elektrik-Elektronik alanlarından öğrenciler, kendi uzmanlarıyla birebir görüşme fırsatı buldular. Bu ziyaret, öğrencilere hem kariyer fırsatları hem de güncel uygulamalar hakkında doğrudan bilgi alma şansı sunarak eğitimlerine katkı sağladı.Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden tek akrotim olan Türk Yıldızları Akrobasi Takımı pilotları ve SOLOTÜRK pilotlarının nefes kesen gösteri uçuşlarını izleme fırsatı yakaladılar. Bu etkileyici gösteriler, öğrencilere Türk Hava Kuvvetlerinin yüksek performanslı uçaklarının kabiliyetlerini ve pilotluk mesleği hakkında daha fazla bilgi verdi.Türk Yıldızları Akrobasi Takımı pilotları ve SOLOTÜRK pilotları, öğrencilerin mesleki sorularını yanıtlayarak gençlerin pilotluk hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı oldular. Bu ziyaret, öğrencilere yeni kariyer olanakları ve hedefler sunarak onların geleceğe daha umutlu bir şekilde bakmalarını sağladı.