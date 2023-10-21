Aksu İlçesinde Üreticilere Ziraat ve Hayvancılık Eğitimleri Verildi

17 Ekim 2023Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karağı, Yaka ve Terziler köylerinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, 17 Ekim 2023 tarihinde akşam saatlerinde yoğun katılım ile gerçekleşti.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yönetilen toplantıda, sonbahar döneminde uygulanması gereken tarım yöntemleri ve hayvancılık konularında çiftçilere önemli bilgiler aktarıldı. Toplantıda ele alınan konular arasında bitkilerde ilaçlama, gübreleme, besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekim-dikim zamanında dikkat edilmesi gereken hususlar, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) altyapı ve ekonomik yatırımlar, sulama destekleri, Uzman Eller Projesi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve zirai destek uygulamaları gibi konular yer aldı.Aksu İlçe Müdürlüğü personelleri, Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimler ve Su Ürünleri Mühendisleri tarafından verilen eğitimler, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmelere ayak uydurmayı hedefleyen çiftçiler için büyük bir fırsat sundu. Ayrıca, su ürünleri yetiştiriciliği ve su ürünleri avlama, büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvansal desteklemeler, sürü yönetimi, arı yetiştiriciliği, hayvancılığın kayıt altına alınmasının önemi, hayvan refahı ve hayvan hakları gibi konularda da detaylı eğitimler verildi.Aksu İlçemizin diğer köylerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilecek çiftçi eğitimleri, tarım ve hayvancılık alanında daha fazla bilgi sahibi olmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Bu eğitimler, çiftçilerin daha sürdürülebilir ve kazançlı tarım ve hayvancılık uygulamalarına geçiş yapmalarına yardımcı olacak.