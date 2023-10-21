 Başkan Şahin, İhracatta Yaşanan Sorunları TOBB Başkanı ile Görüştü

: Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akdeniz Bölge Toplantısı'na katılarak, Isparta'nın sorunlarını ve taleplerini iletti. Başkan Şahin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile özel bir görüşme fırsatı buldu.Görüşme sırasında Başkan Şahin, Isparta'nın ürünlerinden biri olan "Isparta elması"nın coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini ve bu sayede ihracatın artmasını beklediklerini dile getirdi. Dünya genelinde coğrafi işaret pazarının büyük bir ekonomik değer taşıdığını belirten Başkan Şahin, Isparta elmasının bu pastadan daha fazla pay alacağına inandığını ifade etti.Isparta'nın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu ve birçok tarım ürününde Türkiye genelinde lider konumda olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, ihracatın önündeki bazı engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Özellikle Mısır gibi ülkelerdeki bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve gümrük vergilerinin düşürülmesinin önemine değindi. Ayrıca, lojistik giderlerin azaltılması için özel teşviklerin sağlanması gerektiğini ifade etti.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Şahin'e çalışmaları ve girişimleri için teşekkürlerini ileterek, konuları ilgili yetkililerle görüşeceğini belirtti. Ayrıca, Isparta'nın düzenleyeceği bir tarım ve hayvancılık fuarına katılacağını açıkladı.Bu görüşme, Isparta'nın ekonomik gelişimi ve ihracat potansiyelinin artırılması için atılan önemli bir adımı temsil ediyor. Başkan Şahin, bu tür toplantılarla Isparta'nın sesini daha geniş bir platformda duyuruyor ve sorunlara çözüm arayışında etkili bir rol oynuyor.