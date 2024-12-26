Kamuda Çift Maaş Dönemi 1 Ocak’ta Sona Eriyor!

Kamu görevlilerine çift maaş uygulamasına yönelik yeni sınırlama 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Düzenleme kapsamında, çalışanlar sadece bir görevden maaş alabilecek ve ödemelere üst sınır getirilecek.

Yeni Düzenleme Neler Getiriyor?

Kamu görevlileri, belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri ile kamuya ait kuruluşların yönetim, denetim ve danışma kurullarında görev alanlar, yalnızca bir görev için maaş alabilecek.

Bir ayda yapılabilecek tüm ödemelerin toplam net tutarı, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşamayacak. Bu da en yüksek maaşın 98 bin lirayı geçemeyeceği anlamına geliyor.

Ücret Fazlası Bütçeye Gelir Olarak Kaydedilecek

Birden fazla görevi olanlara yapılan ödemelerin üst sınırı aşan kısmı, genel bütçeye ya da ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek. Ayrıca, fazla görevlerden kaynaklanan ödemeler üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılacak ve emanet hesaplarında tutulacak.

Kurallara Uymayanlara İdari Yaptırımlar Geliyor

Kurallara aykırı hareket eden kamu personeline maaş kesintisi, işten çıkarma gibi çeşitli idari yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, kamuda ihtiyaç fazlası araçlar satışa çıkarılacak.

Bu düzenleme, kamuda mali disiplini sağlamayı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.