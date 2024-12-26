Meclis’ten Geçti: 1 Ocak 2015 Öncesi GSS Borçlarına Af!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, milyonların merakla beklediği affı onayladı. Kabul edilen düzenleme ile 1 Ocak 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları tamamen silindi.

2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı. Görüşmeler sonucunda, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezaları ve zamları dahil olmak üzere tüm alacakların tahsilinden vazgeçildiği açıklandı.

2015 Yılı Öncesi Borçlar Tamamen Silindi

Yeni düzenleme, 2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası borçlarının feri alacaklarla birlikte silinmesini kapsıyor. Bu kapsamda, ödenmemiş prim borcu bulunan vatandaşlar artık faiz yükünden de kurtulmuş oldu.

Bu karar, milyonlarca kişiyi rahatlatırken, borç affının bütçe üzerindeki etkilerinin ilerleyen dönemlerde daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.