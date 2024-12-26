Gürültü Yapanlara Ağır Para Cezası!

2025 yılında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, evde veya toplu taşımada gürültü yaparak çevresini rahatsız edenlere ciddi yaptırımlar geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre, gürültü ihlali yapanlara yüksek miktarda idari para cezası uygulanacak. Evde Gürültü Yapanlara 11.035 TL Ceza Yeni düzenleme, apartmanlarda veya müstakil konutlarda komşularını rahatsız eden kişilere 11.035 TL para cezası verilmesini öngörüyor. Ceza, ev sahibi ya da kiracı ayrımı yapılmaksızın gürültü ihlalinde bulunan herkesi kapsıyor. Toplu Taşımada Gürültü Cezası Daha Yüksek Toplu taşıma araçlarında gürültüye neden olanlara ise 33.326 TL ceza uygulanacak. Bu cezalar, hem çevre hem de toplumsal huzurun korunması amacıyla artırıldı. Atık İhlalleri de Cezalandırılacak Atıklarını önlem almadan toprağa verenlere yönelik ceza tutarı ise tam 668.677 TL olarak belirlendi. Bu ceza, müstakil konutlarda doğrudan kullanıcıya, apartmanlarda ise yöneticilere uygulanacak. Komşular Arasında Saygı Esas Bu düzenleme, aynı binada yaşayan bireyler arasında saygıyı artırmayı ve çevresel etkilerin azaltılmasını hedefliyor. Gürültüden kaynaklanan anlaşmazlıkları önlemenin yanı sıra çevre sağlığını koruma adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Daha sessiz ve huzurlu bir çevre için herkesin bu kurallara uyması gerekiyor.