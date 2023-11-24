ITSO'DA YENİ MECLİS BAŞKANI VE BAŞKANVEKİLİ BELİRLENDİ



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader'in vefatının ardından düzenlenen toplantıda yeni Meclis Başkanı ve Başkanvekili seçildi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimde, Meclis Başkanlığı görevine Akif Aslan, Başkanvekilliği görevine ise Arif Ünal getirildi.

Toplantının gündem maddelerinden biri olan meclis başkanı ve başkanvekili seçimleri, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Ethem Erkan Kader'in yerine atanacak isimleri belirlemek adına gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Akif Aslan, Meclis Başkanlığı görevine seçilirken, Başkanvekilliği görevi Arif Ünal'a teslim edildi.

ITSO'nun Kasım Ayı Meclis Toplantısı, yeni Meclis Başkanı ve Başkanvekili'nin belirlenmesinin yanı sıra odanın gündemine dair çeşitli konuları da ele aldı. Ethem Erkan Kader'e rahmet ve başsağlığı dilekleriyle toplanan Meclis üyeleri, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundular.