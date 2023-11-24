ISPARTA TURİZM FUARI KAPILARINI AÇTI

Bu yıl ilk kez düzenlenen Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı, Gökkubbe Fuar Alanı'nda görkemli bir açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, ITSO Başkanı Metin Çelik, konuk büyükelçi, askeri erkan ve birçok davetli katıldı.ITSO Başkanı Metin Çelik, yaptığı konuşmada, turizmin şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, fuarın Isparta'nın önemli değerlerini tanıtmak adına büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Isparta'nın yöresel ürünlerine sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak, fuarın 2 milyon turist hedefine katkı sağlayacağını söyledi.TKDK Başkanı Ahmet Antakyalı ise fuarın yeni fırsatları tetiklemesini dileyerek, Isparta'ya verdikleri desteklerden bahsetti.Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, şehrin tanıtımı için bugüne kadar pek çok etkinlik düzenlediklerini belirterek, fuarın bölgesel anlamda katkı sağlayacağını söyledi.Isparta Valisi Aydın Baruş, yaptığı konuşmada turizmin önemine vurgu yaparak, sektörde çeşitliliğin artırılmasının gerekliliğine işaret etti ve yöre halkının katılımının önemli olduğunu belirtti.Konuşmaların ardından fuara katkı sağlayanlara teşekkür paketleri verildi ve fuar etkinliği başladı. Gökkubbe Fuar Alanı'ndaki Turizm Fuarı, 26 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.