*EĞİRDİR BRİÇ TAKIMIMIZIN BAŞARISI.

*ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI BAŞKAN VELİ GÖK’E TAKDİM EDİLDİ.

*EĞİRDİR BRİÇ FESTİVALİ 04-07-2022 TARİHİNDE YAPILACAK.

02-03 Temmuz 2022 tarihinde Isparta’da yapılan Batı Akdeniz Kulüpleri Briç Turnuvası elemelerine 7 takım katılmış olup Eğirdir Spor Kulübümüz Briç takımı 3. Olmuş ve 06-11 Ağustos 2022 tarihinde Eskişehir’de yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonası Briç Turnuvasına katılmaya hak kazanmıştır.

Turnuvaya takımımız Yakup Şener Sayı, Rabin Saba, Mustafa Reşit Müftüoğlu, Ercan İşleyen ve Uğur Ölçen ile katıldı.

Eğirdir’li hemşehrimiz ve yıllarca Eğirdir’de Briç Turnuvalarını tertip eden Yakup Şener Sayı bugün sabah saatlerinde Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ederek kupayı başkan Gök’e verdi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök Briç takımımızı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Başkan Veli Gök önümüzdeki 04-07- Ağustos 2022 tarihinde Eğirdir Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşecek olan 6. Eğirdir Briç Festivaline tüm ülkemizdeki briç severleri davet etti.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)

