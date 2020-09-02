Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Turizm Bakanlığı belgeli Charlys Pansiyon ve Fulya Pansiyon ile Golden Apple Otel arasında 31 Ağustos 2020 tarihinde İşyeri Eğitimi Protokolü İmzalandı. Protokolü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adına Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr.Gör. Mustafa Gök, Charlys Pansiyon ve Fulya Pansiyon adına İşletme Sahibi İbrahim Ağartan, Golden Apple Otel adına İşletme Sahibi Abdullah Başyiğit imzaladılar.ISUBÜ