ITSO ve BTSO, Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kurulması için ortak çalışma başlattı

ITSO, BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇTÜR

BURDUR GÖLÜ ARTIK BİTME NOKTASINDA

BÖLGEDEKİ 150 GÖLET, BÖLGESEL

İDARE ALTINDA TOPLANMALIDIR

BELEDİYELERDEN TAM DESTEK

Göllerimizi yaşatmak için güçbirliğiTürkiye’de GAP başta olmak üzere birçok örneği olan bölgesel kalkınma idarelerinden birisinin de Göller Bölgesi’nde kurulması için çalışma başlatıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında Eğirdir ve Burdur gölleri başta olmak üzere bölgemizdeki tüm su varlıklarının yaşatılması hedefleniyor.Türkiye’de 43 ilde GAP, DAP, DOKAP ve KOP adı altında faaliyet gösteren bölgesel kalkınma idarelerinin birisinin de Göller Bölgesi’nde kurulması için çalışma başlatıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde başlatılan çalışma kapsamında 2 komşu ilin doğal göllerinin yaşatılması, su kaynaklarının geleceğe taşınması ile halkın refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor. ITSO ve BTSO, gerekçeli rapor ile birlikte Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kurulması için ilgili bakanlığa başvurucakITSO ve BTSO’nun ortak projesi GOP (Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi) için ilk toplantı yapıldı. ITSO Konferans Salonu’nda mesafe kurallarına uyarak yapılan toplantıya Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de katıldı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, BTSO Başkanı Yusuf Keyik ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversite temsilcileri de katıldı.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, açılış konuşmasında Isparta ve Burdur için önemli bir çalışma başlattıklarını belirterek şöyle devam etti:“ITSO, Türkiye’de ilk ticaret odalarından birisidir. Ekonomi Kampüsü, ekonomiyi ilgilendiren tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına birliktelik sağlayan bir kampüs. ITSO, ilimizde birleştirici bir görev almaktadır. Bölgesel Kalkınma İdaresi’nin kuruluşu ile bu misyonu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimizde batıdaki ilk kalkınma idaresini Isparta, Burdur Göller Bölgesi’nde kurmaktır. Bölgesel Kalkınma İdarelerinin ortak hedeflerinden birisi su kaynaklarının düzgün bir şekilde kullanılmalıdır. Bu konuda ilk proje Konya’da uygulanmaktadır.Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kurulmasıyla tarımsal alanda faaliyetlerimizi çeşitlendirip, ar–ge çalışmaları yapabileceğiz. Vatandaşların yaşama şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunabileceğiz. Hedeflerimizden birisi bölgemizdeki göllerimizin turizme kazandırılmasıdır.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak güçbirliği yaparak batıda ilk kalkınma idaresini kurmak istiyoruz. İnşallah bu yolda ilk adımı atıyoruz. Sayın Milletvekillerimizin, Valilerimizin ve Belediye Başkanlarımızın desteğiyle bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.”Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar’a böyle bir adım attığı için teşekkür ederek şöyle konuştu:“Artık bu idareyi kurmamız elzem. Geciktik. Burdur Gölü artık bitme noktasına geldi. 50 yılda, 20 metre alçaldı. Suyun önemi her geçen gün artıyor. Tüketim ile alakalı hiçbir önlem almadık. Burdur’da hayvancılık var. Mutlu oluyoruz. Keşke bu kadar çok olmasaydı. Bugün su ihtiyacımız bu kadar olmasaydı. Hayvancılığı da yapmalıyız ama stratejik planı olmalı. Hayvanların içeceği su miktarıyla ilgili de tedbir almalıydık. Göl bitiyor. Barajlar planlı yapılmalıydı. Göle girdi olmalıydı. 500 bin hayvanı doyurabilecek için sulu tarım yapıyoruz. Seracılık yapıyoruz. Bunların çalışmaları geçmişten yapılmadığı için sıkıntı yaşıyoruz.”Toplantıyı başından-sonuna kadar takip eden Milletvekili Gökgöz de Isparta ve Burdur için böyle bir kalkınma idaresinin mutlaka kurulması gerektiğini belirterek “idarenin kurulması görevini üzerimize alıyoruz. 150 göletten oluşan göller bölgesi İdaresi altında toplanması gerekliliğini gözlemledim. Atabey Ovası’nın damla sulamaya geçmesi için büyük bir adım atıldı. Biz içme suyunu Darıderesi’nden 2 yıl sonra alacağız. 3.5 milyon m3 suyu 30 yıl yetecek şekilde kullanacağız. Eğirdir Gölü’nden su almayacağız. Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi inşallah domino etkisi yaratacaktır. Kalkınma ajansı ile birlikte idarenin bölgemize ivme katacaktır” diye konuştu.Katılımcı kurum temsilcilerinin de görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin biran önce kurulması kararlaştırıldı. Katılımcılar arasında yer alan Kovada ve Eğirdir Gölleri Birliği Başkanı, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile ISUBÜ Su Enstitüsü yöneticileri Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kuruluşunu desteklediklerini ifade ettiler.