ISPARTA OBM BÜLTENİ



Orman Bölge Müdürümüz Eğirdir’de 2020 Programlarını ve Yangınları Değerlendirdi

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Eğirdir İşletme Müdürlüğünde 2020 yılı program ve gerçekleşmeleri, Kızıldağ Milli Park yangını ve yangın söndürme teknikleriyle ilgili değerlendirme yaptı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Eğirdir İşletmesinde, Eğirdir İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, İşletme Müdür Yardımcısı Ulaş Dile, İşletme Şefleri ve Mühendislerin katılımı ile toplantı yaparak 2020 yılı program ve gerçekleşmelerinin ağustos ayı sonu itibariyle değerlendirmesi yapıldı.Kızıldağ Milli Parkında temmuz ayı içerisinde çıkan yangının kritiği yapılarak İşletme Şefi ve Orman Mühendislerine yangın söndürme teknikleriyle ilgili tecrübelerini aktardı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda ; “Doğal kaynaklarımız olan ormanlara en büyük zarar veren etmenlerden birinin orman yangınları olduğunu, orman yangınlarının can ve mal kayba sebebiyet verdiğini, Kızıldağ Milli parkının Biyolojik çeşitlilik ve endemik tür açısından çok zengin bir bölge olduğunu belirterek, orman yangınlarının biyolojik zenginlikleri de kesintiye uğrattığını, Orman yangınlarıyla mücadelenin tehlikeli ve zor bir çalışma olduğunu, Bu nedenle yangınla mücadele tekniklerinin çok iyi öğrenilmesi gerektiği ve yaşanılan yangınların değerlendirilmesinin en kolay ve önemli yangın tecrübesi sağlayacağını ” ifade etti.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Eğirdir İşletme Müdürlüğünde çalışma programı devam eden 93 ve 156 nolu Kadastro Komisyon Başkanları Cemalettin Bedii Cevher ve Soner Aslan’ı ve çalışma ekibini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy daha sonra Aksu –Avşar Şefliğini ziyaret ederek İşletme Şeflerinden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve Başpınar Mesire yeriyle ilgili değerlendirme yapılarak 2020 yılı programlarının güvenlik kuralları çerçevesinde zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlanması talimatında bulunarak programların gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.