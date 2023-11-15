‘BUGÜN BİZ, YARIN BELKİ DE SİZ’ SLOGANIYLA EĞİRDİR’E GELDİLER. BÖBREK VE ORGAN NAKLİ HASTALARINA UMUT OLUYORLAR.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Davetiyle Akböhonder Derneği Eğirdir’de

Eğirdir'e umut dolu bir ziyaret gerçekleştiren Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (Akböhonder), Başkan ve dernek üyelerinden oluşan 30 kişilik kafile, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün misafiri olarak ilçeye geldi. Organ bağışının önemine dikkat çekmek ve hasta/hasta yakınlarına moral sağlamak amacıyla faaliyet gösteren dernek, Eğirdir'e bu anlamlı ziyaretini gerçekleştirdi.

Akböhonder Başkanı Samiye Gökmen, ziyaretleri hakkında şunları söyledi: "Eğirdir Belediye Başkanımızın daveti üzerine organ bağışı haftası kapsamında, organ bağışının önemine dikkat çekmek için ilçenizi ziyarete geldik, çok mutluyuz. Derneğimizi 1979 yılında Türkiye’nin ilk böbrek naklini yapan Mehmet Şahan bey kurdu. Bu ziyaretimizde, organ bağışının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz. Eğirdir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz misafirperverliği için."

Yüz nakli olan dernek üyesi Turan Çolak ise, "Herkes derneğimizi örnek alsın ki organ bağışının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için milletimizi bilinçlendirdik. Ben istiyorum ki herkes organ bağışı yapsın, organ bağışı demek hayat demek, toprak alacağına 1 can alsın organı diyorum. Özellikle Eğirdir Belediye Başkanımız bizleri burada ağırladığı için, bizleri davet ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Böbrek nakli olan dernek üyesi Bircan Çolak ise, "2011 yılında böbrek nakli oldum. Çoğu halkımızın bağışladığı o böbreklerle mutlu oluyoruz, işte makineden kurtuluyoruz, ve sürekli duacıları oluyoruz. Nakilden sonra evlendik yuva kurduk, diyaliz dönemlerim çok zor oluyordu, en azından hayat kalitemiz arttı. Böbrekler toprak olacağına bizlere can oluyor, bizim gibi bir sürü hastamız var, onlar halen diyalizde bazıları. Haftanın 3 günü ve 4’er saat olarak diyalize girmek zorundalar. Ben kurtuldum, inanıyorum bütün arkadaşlarım nakil olur, bağışlanacak böbreklerle de o arkadaşlarımın da kurtulacağına inanıyorum. Eğirdir Belediye Başkanımızın bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı açıklamada, "Bugün Akdeniz Organ Nakli Derneğimiz ve üyeleriyle beraberiz. Günümüzde organ bağışı çok önemli hale geldi. En büyük sevaplardan birisi bir cana hayat vermek, onun sürdürebilirliğini sağlamak. Bu derneğimizin faaliyetlerinde kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah kamuoyunun daha duyarlı hale gelmesi bizim için çok önemli. Türkiye sağlık açısından artık dünyada söz sahibi olan ülkelerden birisi. Organ nakliyle ve bağışlarla biz bunu güçlendirerek daha kaliteli ve insanlarımıza hayat verme anlamında bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Akböhonder Başkanı Samiye Gökmen ve dernek üyeleri, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek Eğirdir’den ayrıldılar.