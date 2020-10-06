ISPARTA'DA YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK

7’DEN 70’E HERKES YÜZME ÖĞRENECEK

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında İl Müdürlüğümüze bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu 7’den 70’e tüm vatandaşlara kapılarını açtı.Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak tüm yaş gruplarına hafta içi ve hafta sonu sabah 08.00- 24.00 saatlerinde ÜCRETSİZ yüzme kursları gerçekleştirilecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu kapılarını 7’den 70’e tüm vatandaşlara açtı.Geçen yıl hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çocukların yanı sıra artık 7’den 70’e herkese hitap edecek. Tüm vatandaşlar ücretsiz yüzme kurslarından faydalanabilecek.Covid-19 tedbirleri nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sabah 08.00- 24.00 saatlerinde gerçekleştirilecek yüzme eğitimleri seansları 1 saat sürecek ve 12 kişi faydalanacak. Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek ücretsiz yüzme kurslarında 4 antrenör ve 3 cankurtaran görev alacak.Isparta’da ulaşabildikleri kadar kişiye ulaşıp yüzme öğretmek istediklerini söyleyen Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 7’den 70’e tüm halkımızı projeye katılmaya davet etti.‘Yüzme Bilmeyen Projesi’ ücretsiz kurslarına katılmak isteyenler aşağıdaki yer alan formu doldurup, İl Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan Spor Faaliyetleri birimine teslim etmeleri yeterli olacak.