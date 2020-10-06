“Vali Yardımcımız Sayın Haluk ŞİMŞEK, Okullarımızı Ziyaret Etmeye Devam Ediyor”Vali Yardımcımız Sayın Haluk ŞİMŞEK ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ve Güldeste Anaokulunu ziyaret etti. Sayın Vali Yardımcımız ve İl Müdürümüz yüz yüze eğitimde olan öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim süreciyle ilgili bilgi aldı. Vali Yardımcımız ve İl Müdürümüz, alınan tedbirler ile ilgili okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.ISPARTA MEM