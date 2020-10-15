İL JANDARMA KOMUTANINDAN

BAŞKAN GÖK’E ZİYARET



Isparta İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Sabri KÜYÜK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret etti.

Bingöl Kiğı Jandarma Alay Komutanlığından, Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmasının ardından ilçe ziyaretleri gerçekleştirmeye devam eden Jandarma Kd. Albay Sabri KÜYÜK bu kapsamda Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Eğirdir Belediyesi çalışmalarına ilişkin Albay KÜYÜK’e bilgiler veren Başkan GÖK, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Eğirdir’in geleceğine ilişkin projelerini ve hayata geçen projeleri anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan GÖK, gösterdiği nezaket ziyaretinden dolayı Isparta İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Sabri KÜYÜK’e teşekkür ederek, ‘Komutanımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Isparta ve İlçeleri için yararlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Bu konuda bizde Eğirdir Belediyesi olarak üzerimize düşen bir görev olursa her zaman hazırız.’ dedi.

İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Sabri KÜYÜK ise, ‘Bugün Isparta’nın misafir odası Eğirdir İlçemizde ziyaretlerde bulundum, Eğirdir Belediye Başkanımıza Eğirdir’e yaptığı ve bundan sonraki yapacağı hizmetlerde üstün başarılar diliyorum.’ ifadelerini kullandı.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)