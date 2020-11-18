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EKMEĞİ PAYLAŞMAK, EKMEKTEN DAHA LEZZETLİDİR

EKMEĞİ PAYLAŞMAK, EKMEKTEN DAHA LEZZETLİDİR
TÜRKİYE
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EKMEĞİ PAYLAŞMAK, EKMEKTEN DAHA LEZZETLİDİR
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay Isparta Şubesi, Süleyman DEMİREL Anaokulu, İstiklal Anaokulu, İbrahim ŞENER Anaokulu Müdürlüklerince yürütülen "Ekmeği Paylaşmak, Ekmekten Daha Lezzetlidir." projesi kapsamında İzmir'de depremden etkilenen evlerini, eşyalarını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını bir nebze de olsa unutturabilmek adına bölgeye gönderilmek üzere gıda ve kırtasiye toplama projesi düzenlenmiştir. Projeye destek veren birçok velimize, Fatih Anaokuluna ve Gülçiçek Anaokuluna teşekkür ederiz.

ISPARTA MEM



 
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