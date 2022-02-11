TURKOVAC COVID-19 Aşısı Hakkında Bilgilendirme

COVID-19 pandemisi ile mücadelede COVID-19 aşılaması kapsamında, inaktif COVID-19 aşısı (Sinovac) ve COVID-19 mRNA Aşısının (Biontech) uygulanmasından sonra Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısı uygulanması başlamıştır. Etkinliği ortaya konan ve birçok vatandaşımız tarafından beklenen TURKOVAC aşısı ilimizde ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ’NDE uygulanmaktadır. Omicron varyantının gündemde olduğu bu süreçte birinci doz, ikinci doz ve hatırlatma dozları da dahil olmak üzere TURKOVAC aşısı olmak isteyen vatandaşlarımız ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ’NDEN randevu alırken aşı tercihini belirterek MHRS aşı randevu ekranı ya da Alo 182 hattı ile randevu alabilirler.

