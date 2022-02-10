2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik başkanlığında II. dönem öncesi Eğitim-Öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Adem Çelik’in yanı sıra Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe jandarma Komutanı J.Yzb. Fatih Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Abdullah Yoldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Jale Gözübenli katıldı.

Toplantıda;

• Okullarımızda bağımlılıkla mücadeleyle ilgili azami gayret gösterilmesi,

• Okullarımızda fiziki risk oluşturulabilecek unsurların tespit edilmesi ve bertaraf edilmesi için ivedilikle gereğinin yapılması,

• Okul çevrelerinde trafik tedbirlerinin alınarak herhangi bir olumsuz duruma meydan verilmemesi,

• İlçede bulunan oyun salonlarının denetimlerinin sık periyotlarda yapılmasına devam edilmesi,

• Sosyal hizmet merkezi müdürlüğü tarafından okullarda Mahremiyet Eğitiminin verilmesi,

• Koronavirüs Salgını ile olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmesi,

• Servis araç şoförlerine yönelik olarak eğitim verilmesi,

Ve benzer pek çok konu hakkında bilgi alışverişi yapılıp, alınacak tedbirler konuşuldu.

Eğitimde, tüm Kurum ve Kuruluşların işbirliği içinde çalışarak başarı çıtasını yükseltilmesi konusunda temenni edilerek toplantı sona erdi.



Eğirdir Kaymakamlığı