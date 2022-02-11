Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 6 Mart Spor Salonunda başladı. 4 gün sürecek Bölge Şampiyonasına 7 ilden 11 takım toplam 154 sporcu katılıyor.Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 8-11 Şubat 2022 tarihleri arasında 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.Bölge Şampiyonasına 7 ilden 11 takım toplam 154 sporcu katılıyor.Bölge Şampiyonası 8 Şubat 2022 Salı günü saat 10:00’da Bodrum Yarımada Sk - Saygınspor karşılaşması ile start aldı. Açılış maçını izleyen Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz 6 Mart Spor Salonundaki Basketbol heyecanına tüm Ispartalıları davet etti.“Antalya Büyükşehir, Antalya Gelişim, Bodrum Egzersiz Spor Akademi, Bodrum Yarımada Spor Kulübü, Bucak Spor Kulübü, Isparta Kültür Turizm Spor Kulübü (ISKUDER), İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, İzmir Yükseliş Spor Kulübü, Manisa 8 Eylül Spor Kulübü, Merkezefendi Belediye Spor Kulübü, Denizli Saygın Spor Kulübü”