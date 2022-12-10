Isparta Belediyesi, Akkent Mahallesinin uzun yıllardır umutla beklediği sosyal tesisi tamamladı. Sosyal tesis ve çevresinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çok modern ve kaliteli bir sosyal tesis yaptık. Sosyal tesisimiz Akkent Mahallemize çok yakıştı” dedi.Isparta Belediyesi, bir yandan yıllardır mahallelerde bakımsız olan sosyal tesisleri tek tek elden geçirirken bazı mahallelere de ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sosyal tesisler inşa ediyor. Bu mahallelerden biri de Akkent Mahallesi. Akkent Mahallesi sakinleri uzun yıllardır büyük umutla sosyal tesisin yapılmasını bekliyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle halkının talebini geri çevirmezken, modern bir sosyal tesis inşa edildi. 2 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen Akkent Mahallesi Sosyal Tesisi 798 metrekare oturum alanlı toplam 2 bin 708 metrekare inşaat alanına sahip. Bina içerisinde zemin katta 6 adet dükkan, üst katta 611 metrekarelik düğün salonu ile birlikte 8 adet derslik ve idare ofisi bulunuyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapımı tamamlanan Akkent Mahallesi Sosyal Tesisi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen’e belediye başkan yardımcıları ve Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş da eşlik etti.Sosyal tesisinin mimarisinin çok güzel olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Büyük bir sosyal tesis yaptık. Değişik etkinlikler için kullanılabilecek alanları var. Özellikleriyle Isparta’da tek bu” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalleye yakışan bir tesis yaptıklarını ifade ederek, tesisi gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi. Tesisin yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Muhtarım Isparta’nın büyük mahallelerinde bile böyle bir tesis yok. Çok güzel olmuş. Çok modern ve kaliteli yapılmış. Ekibin eline sağlık. Kullanım alanları çok geniş. Derslikleri, çocuk eğitim alanları, işyeri ve düğün salonunun böyle geniş alanlarının olması çok mühim. Akkentli vatandaşlarımız düğün salonu olmadığı için şehre gitmenin kendileri için zor olduğunu belirtiyor ve mahalleye bir düğün salonu istiyorlardı. O düğün salonunu yaptık. Spor salonumuz yok diyorlardı. Semt sahamızın bir tanesini de buraya yaptık. Gelir gelmez asfaltlarını yeniledik. Ayrıca otobüs beklerken burası tepe olduğu için çok üşüdüklerini belirtmişlerdi. Otobüs duraklarını kapalı hale getirdik. Mahallemizde çok güzel çalışmalar oldu. Akkentli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burayı da çok güzel bir şekilde kullanırlar inşallah. Mutlaka mahallenin ihtiyacı olan ürünleri satacak işyerleri buraya gelecektir. Muhtarımıza da vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği bir muhtarlık odası da yapacağız. Çok beğendim. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, mahallesine sosyal tesis kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Çevikbaş, “Başkanımız da sosyal tesisi gezdi, çok güzel olduğunu ifade etti. Biz de çok güzel bir yer olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda ihaleleri gerçekleştirilerek buralar işletmelere açıldığında mahallemize ayrı bir hareket kazandıracaktır. Tekrar başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.