isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

Başkan Başdeğirmen: Akkent Mahallemize yakışan bir tesis yaptık

Başkan Başdeğirmen: Akkent Mahallemize yakışan bir tesis yaptık
TÜRKİYE
G.Tarihi: 10.12.2022 18:18
425478 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Başkan Başdeğirmen: Akkent Mahallemize yakışan bir tesis yaptık
Isparta Belediyesi, Akkent Mahallesinin uzun yıllardır umutla beklediği sosyal tesisi tamamladı. Sosyal tesis ve çevresinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çok modern ve kaliteli bir sosyal tesis yaptık. Sosyal tesisimiz Akkent Mahallemize çok yakıştı” dedi.
 
Isparta Belediyesi, bir yandan yıllardır mahallelerde bakımsız olan sosyal tesisleri tek tek elden geçirirken bazı mahallelere de ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sosyal tesisler inşa ediyor. Bu mahallelerden biri de Akkent Mahallesi. Akkent Mahallesi sakinleri uzun yıllardır büyük umutla sosyal tesisin yapılmasını bekliyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle halkının talebini geri çevirmezken, modern bir sosyal tesis inşa edildi. 2 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen Akkent Mahallesi Sosyal Tesisi 798 metrekare oturum alanlı toplam 2 bin 708 metrekare inşaat alanına sahip. Bina içerisinde zemin katta 6 adet dükkan, üst katta 611 metrekarelik düğün salonu ile birlikte 8 adet derslik ve idare ofisi bulunuyor.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapımı tamamlanan Akkent Mahallesi Sosyal Tesisi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen’e belediye başkan yardımcıları ve Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş da eşlik etti.
Sosyal tesisinin mimarisinin çok güzel olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Büyük bir sosyal tesis yaptık. Değişik etkinlikler için kullanılabilecek alanları var. Özellikleriyle Isparta’da tek bu” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalleye yakışan bir tesis yaptıklarını ifade ederek, tesisi gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi. Tesisin yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Muhtarım Isparta’nın büyük mahallelerinde bile böyle bir tesis yok. Çok güzel olmuş. Çok modern ve kaliteli yapılmış. Ekibin eline sağlık. Kullanım alanları çok geniş. Derslikleri, çocuk eğitim alanları, işyeri ve düğün salonunun böyle geniş alanlarının olması çok mühim. Akkentli vatandaşlarımız düğün salonu olmadığı için şehre gitmenin kendileri için zor olduğunu belirtiyor ve mahalleye bir düğün salonu istiyorlardı. O düğün salonunu yaptık. Spor salonumuz yok diyorlardı. Semt sahamızın bir tanesini de buraya yaptık. Gelir gelmez asfaltlarını yeniledik. Ayrıca otobüs beklerken burası tepe olduğu için çok üşüdüklerini belirtmişlerdi. Otobüs duraklarını kapalı hale getirdik. Mahallemizde çok güzel çalışmalar oldu. Akkentli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burayı da çok güzel bir şekilde kullanırlar inşallah. Mutlaka mahallenin ihtiyacı olan ürünleri satacak işyerleri buraya gelecektir. Muhtarımıza da vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği bir muhtarlık odası da yapacağız. Çok beğendim. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, mahallesine sosyal tesis kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Çevikbaş, “Başkanımız da sosyal tesisi gezdi, çok güzel olduğunu ifade etti. Biz de çok güzel bir yer olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda ihaleleri gerçekleştirilerek buralar işletmelere açıldığında mahallemize ayrı bir hareket kazandıracaktır. Tekrar başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
10-12-2022-akkent-sosyal-tesis-ba-kan-inceleme-410-12-2022-akkent-sosyal-tesis-ba-kan-inceleme-210-12-2022-akkent-sosyal-tesis-ba-kan-inceleme-110-12-2022-akkent-sosyal-tesis-ba-kan-inceleme-710-12-2022-akkent-sosyal-tesis-ba-kan-inceleme-610-12-2022-akkent-sosyal-tesis-ba-kan-inceleme-3
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki hırsızlık olayları...
​Isparta’da meydana gelen ev yangınında 1 kişi öldü
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
MERKEZ BANKASI HANGİ ÖNLEMLERİ DEVREYE ALDI?
Bu da yeni çıktı: Bakan'dan ‘deve gribi’ açıklaması
METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN KRİTİK UYARI
Bakan Kurum'dan duyuru: 81 ilimizde başlıyor
FETÖ/PDY kapsamında aranan şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da emniyetten 210 şok uygulama ve 9423 şahıs sorgulandı
Isparta Söyleyiciler Arçelik Bayisinden Yılsonu Firsatları
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN KAMUOYUNA DUYURU
Anketten 2023 yılı asgari ücret için 7845 TL rakamı çıktı
Cinegold'dan Müjde! Avatar filmi online bilet satışları başladı
İnce Dudaklara Elveda Isparta Sevsen Beauty ile Dolgun Dudaklara Kavuşun!
"EN İYİ ÇÖZÜM DEĞERLİ METALLAR"
AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR İŞTE GÜNCEL LİSTE
Aranan şahısları JASAT Isparta'da yakaladı
Isparta'da yeni yıl için gereken tüm süsleme ve parti malzemeleri Asrın Pasta Hoby Party'de
Araç sahipleri dikkat! indirim geliyor! Güncel akaryakıt pompa fiyatlar
Emekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesi
Isparta'da narkotik operasyon!
Cinegold gururla sunar
TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN SON HABER BAŞLIKLARI
AKARYAKITTA YENİ KRİZ KAPIDA!
Isparta Ergün Enerji'den yıl sonuna özel dev fırsat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-sinema-bileti-al-online-cine-gold isparta-beyaz-esya-kampanya-indirim-arcelik-bayisi-servisi isparta-kuyumcu-altinis-indirim-ucuz-pirlanta-kampanya-altin isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bu da yeni çıktı: Bakan'dan ‘deve gribi’ açıklamasıBu da yeni çıktı: Bakan'dan ‘deve gribi’ açıklaması09 Aralık 2022
Bakan Kurum'dan duyuru: 81 ilimizde başlıyorBakan Kurum'dan duyuru: 81 ilimizde başlıyor08 Aralık 2022
​Moldova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor Isparta'ya geldi​Moldova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor Isparta'ya geldi09 Aralık 2022
KANSERLE DANS EDEN KADIN GÜZİN YILDIRIM EĞİRDİR’DEYDKANSERLE DANS EDEN KADIN GÜZİN YILDIRIM EĞİRDİR’DEYD09 Aralık 2022
Isparta'da eski itfaiye yolu tek yön olarak belirlendiIsparta'da eski itfaiye yolu tek yön olarak belirlendi09 Aralık 2022
"EN İYİ ÇÖZÜM DEĞERLİ METALLAR""EN İYİ ÇÖZÜM DEĞERLİ METALLAR"06 Aralık 2022
ISPARTA İLE MOLDOVA ARASINDA TİCARİ KÖPRÜ KURULUYORISPARTA İLE MOLDOVA ARASINDA TİCARİ KÖPRÜ KURULUYOR09 Aralık 2022
NEŞET ERTAŞ ISPARTA'DA ÖZEL PROGRAMLA ANILDI NEŞET ERTAŞ ISPARTA'DA ÖZEL PROGRAMLA ANILDI 07 Aralık 2022
Isparta'da narkotik operasyon!Isparta'da narkotik operasyon!05 Aralık 2022
4 Mevsim 12 Ay Isparta'nın Turizm Potansiyeli Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi…4 Mevsim 12 Ay Isparta'nın Turizm Potansiyeli Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi…09 Aralık 2022
Mucizevi bitki safran Isparta'da yaygınlaşıyorMucizevi bitki safran Isparta'da yaygınlaşıyor07 Aralık 2022
Isparta Söyleyiciler Arçelik Bayisinden Yılsonu FirsatlarıIsparta Söyleyiciler Arçelik Bayisinden Yılsonu Firsatları08 Aralık 2022
OKUL SPORLARI GENÇLER BOWLİNG ISPARTA İL BİRİNCİLİĞİ OKUL SPORLARI GENÇLER BOWLİNG ISPARTA İL BİRİNCİLİĞİ 09 Aralık 2022
Cinegold'dan Müjde! Avatar filmi online bilet satışları başladıCinegold'dan Müjde! Avatar filmi online bilet satışları başladı07 Aralık 2022
BAKA toplantısı Sektörel İstişare Toplantıları ‘Elma Sektörü’ ile devam ettiBAKA toplantısı Sektörel İstişare Toplantıları ‘Elma Sektörü’ ile devam etti08 Aralık 2022
METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN KRİTİK UYARIMETEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN KRİTİK UYARI09 Aralık 2022
Emekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesiEmekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesi05 Aralık 2022
Isparta Ergün Enerji'den yıl sonuna özel dev fırsat!Isparta Ergün Enerji'den yıl sonuna özel dev fırsat!04 Aralık 2022
Isparta Ticaret Borsası üyeleri ile buluştuIsparta Ticaret Borsası üyeleri ile buluştu08 Aralık 2022
ISPARTA'NIN ŞİFA KAYNAĞI NANE LİMON AKATAR'DA ÖZEL KARIŞIM KIŞ ÇAYLARI REYONLARDAISPARTA'NIN ŞİFA KAYNAĞI NANE LİMON AKATAR'DA ÖZEL KARIŞIM KIŞ ÇAYLARI REYONLARDA04 Aralık 2022