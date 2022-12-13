Başkan Başdeğirmen: “Yaklaşık 1 ay içerisinde evlere doğalgaz verilecek”Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı Köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, 17 Aralık itibariyle köyde doğalgaz altyapı çalışmalarının başlayacağını bildirdi. Başkan Başdeğirmen, “Köyümüzde yaklaşık 1 ay içerisinde doğalgaz evlere verilecek. Hayırlı olsun” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle merkeze bağlı köyler doğalgazla buluşuyor. İlk etapta 7 köy için başlatılan çalışmalarda, Deregümü ve Yakaören köylerinde doğalgaz altyapısı tamamlanırken, Yazısöğüt Köyünde çalışmalar sona yaklaştı. Çalışmalar Kayı köyü ile devam edecek. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı köyünde Muhtar Aydın Kayabaş ve köy halkıyla bir araya gelerek, yapılacak doğalgaz çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Başkan Başdeğirmen’e Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in köylere çok destek verdiğini belirterek, Başkan Başdeğirmen’in Kayı Köyüne de doğalgaz müjdesi olduğunu söyledi. Kayabaş, “Köy halkımız bu müjdeyi bekliyor. Belediye Başkanımıza şahsım ve köyüm adına teşekkür ederim” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köyde kalabalık ve heyecanlı bir şekilde karşılanmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. “Kayı Köyü bizim köyümüz” diyen Başkan Başdeğirmen, köye doğalgaz müjdesi vermek için geldiklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “İlk etapta belirlenen merkez köylerimizin doğalgaza kavuşmasıyla ilgili çalışmalar yaptığımızı daha önce anlatmıştık. Deregümü’yü arkasından Yakaören’i yaptık. Diyadin’i bitirmek üzereyiz. Sıra Kayı’ya geldi. Allah’tan bir mani olmazsa 17 Aralık’ta Kayı’da çalışmalarımız başlıyor. Torosgaz Müdürümüz, başkan yardımcılarımız ve konuyla alakalı müdürlerimiz yanımızda. Ekip olarak buraya geldik. Bu süreci sizlerle birlikte takip edeceğiz. Torosgaz 17 Aralık itibariyle burada doğalgaz hattı döşeme çalışmalarına başlayacak” dedi.Diğer köylerde önlerine bazı küçük problemler çıktığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “İmar planında olmayan yollar ve o yolların üzerinde evler çıktı. Bunları çözmek de zorlandık. Yüzde 95’i hallettik ama yüzde 5 problemimiz kaldı. 3 köyümüzde de bunlar oldu. Planında olan, imarında olan, normal köy yolu üzerinde olmayan, heyelan veya sel yatağında olmayan yerlerin doğalgazları yapılacak. Yaklaşık 1 ay içerisinde doğalgaz evlere verilecek” görüşlerinde bulundu.Vatandaşlara doğalgaz aboneliği hakkında bilgiler aktaran Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı, her bir daire için ayrı ayrı abonelik yapılması gerektiğinden bahsetti. Şanlı, “150-200 adet binaya doğalgaz servis hattı imalatı yapacağız. İlk etapta köyümüzün yüzde 80’i doğalgazdan faydalanacak. Projelerimizi aldık, bunların tamamının abone olmasını bekliyoruz” diye konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı Köyüne doğalgazın hayırlı olması diledi.