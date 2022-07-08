Fatih Mahallesi’nde 25 bin metrekare alanda yapımına başlanan ve içerisinde UEFA standartlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik tribün, 4’lü tip giyinme odası, yürüyüş yolu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile spor salonunun bulunduğu Spor Kampusu inşaatında çalışmalar sürüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim öncesinde ‘sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız’, “Gençlerimizi hem spora alıştıracağız hem de profesyonelleşmesi için altyapı oluşturacağız” sözü şehrin farklı noktalarında hayat buluyor. Bu kapsamda bugüne kadar gece aydınlatmalarıyla 20 adet semt sahasını vatandaşların hizmetine sunan Isparta Belediyesinin Fatih Mahallesi’nde inşa ettiği Fatih Spor Kampusunun çalışmaları sürüyor.Çalışmalarda giyinme odalarının kaba inşaatı tamamlanırken, bina içi tefrişatları gerçekleştirilecek. Yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor. UEFA standartlarında sentetik çim saha yapımında ise sahanın etrafı demir ve tellerle çevrilirken, zemin çalışması yapılacak.25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Fatih Spor Kampusu projesinde UEFA standartlarında sentetik çim saha, 1000 kişilik çelik tribün, 4’lü tip giyinme odası, 2500 metrekarelik çim yüzeyli yürüyüş yolu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile birlikte spor salonu yer alıyor.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Isparta, 7’den 70’e herkesin yararlanabileceği modern bir spor tesisine kavuşmuş olacak.