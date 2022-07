KAYMAKAM ADEM ÇELİK; ‘Hain FETO terör örgütü ve buna destek veren iç ve dış güçler Milletimizi, Vatanımızı, Bayrağımızı, Birliğimizi ve Demokrasimizi hedef almışlardır.’BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK; ‘Bizler, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bin senelik şanlı bir tarihin mirasçılarıyız.’Hain kalkışmanın 6. Yıldönümünde Eğirdir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü hüzün, coşku ve gururla kutladı. Anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Cuma günü saat 10:00'da başlayan etkinlikler gece 00:13’de camilerimizden okunan selalar ile son buldu.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Aşkına" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinin akşam bölümü, Saat 20:00'de Babasultan mevkisinden Kale Meydanına yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.Kale Meydanında düzenlenen anma programına; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik başta olmak üzere Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler, Ankara Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yüce, 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, Daire Müdürleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Mahalle ve Köy Muhtarları ile Halkımız katıldı.Ankara ve İstanbul’dan gelen 15 Temmuz gecesi yaralanarak gazi olan Üzeyir Civan ve Levent Yücel o kanlı gecede neler yaşadıklarını ve o tarihi gecenin bıraktığı izleri Eğirdir halkına anlattılar. Duygu dolu anların yaşandığı gecede gazilerin vatan aşkı uğruna gözlerini bir an bile kırpmadan meydanlarda, tankların önlerinde ve gökyüzünden kendi uçaklarımız tarafından yağan bombaların altında neler yaşadıklarının her anını Eğirdir halkıyla paylaştılar. Büyük alkış alan gazilerimiz Eğirdir halkına mesaj verdi.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan anma programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Sergisi, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün konuşması ve Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in konuşmasıyla devam etti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı konuşmada; ‘“Bizler, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bin senelik şanlı bir tarihin mirasçılarıyız. Vatanımız söz konusuysa, biz bir millet olmaktan da öte tek vücuduz. Bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize uzanan kirli eller karşısında tüm farklılıklarımıza rağmen tek yumruğuz.” dedi.Başkan GÖK, ‘Medeniyetlerin beşiği, İslam dünyasının ve mazlumların son umudu Türkiye’miz, 15 Temmuz günü büyük bir sınavdan geçmiştir. Milletimiz hürriyetine sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ben milletin gücünün üstünde hiç bir güç tanımadım. Tüm halkımızı meydanlara ve havalimanlarına davet ediyorum” çağrısıyla sokaklara dökülmüş fetöcü hainlere geçit vermemiştir. Tankların üzerine, ağır silahların üzerine, adeta Şehadete koşan yüce Türk milleti, bir işgal teşebbüsünü tarihi bir zafere imza atarak hezimete uğratmıştır. Hürriyetine kimsenin kast edemeyeceğini ortaya koyan milletimiz, demokrasi adına dünyaya büyük bir ders vermiştir. İlçemiz Eğirdir’de de vatandaşlarımızla kenetlenerek günlerce demokrasi nöbetlerimizi hep birlikte tutarak hain darbe girişimine tavrımızı net olarak koymuştuk. Bundan sonrada vatanımız, milletimiz, devletimiz ve bayrağımıza kast etmek isteyen hangi güç olursa olsun canımızı vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.Bu duygu ve düşüncelerle destansı ve şanlı direnişimizin altıncı yılında hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, başta kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle anıyor, vatan müdafaasında şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimiz olmak üzere, 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi bir kez daha yineliyor, hainlere karşı verilen mücadelede yaralanan 2.196 gazimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri her türlü bela ve düşmanca muamelelerden korusun. Kardeşliğimiz, milli ruh ve dayanışmamız daim olsun. Bizler Türk Milleti olarak geçmişte yaşamış olduğumuz bu haince, kalleşçe olaylardan gerekli dersleri çıkarmış olarak bundan sonraki yaşamımızda da birlik, beraberlik içerisinde tek vücut olmasını bilmeliyiz, diyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.’ dedi.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik konuşmasında, takvimler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde Türkiye’nin, tarihinin en alçak, en yıkıcı ve en tehlikeli saldırılarından birisini yaşadığını belirterek, “15 Temmuzda geçmişte Çanakkale geçilmez diyen sonsuz feraset ve cesaret sahibi bu Aziz Millet, bu kez Türkiye geçilmez diyerek ülkeyi ele geçirmek isteyen hain FETÖ terör örgütüne, tanklara, uçaklara karşı canını siper etmiş adeta tarihin akışını değiştirerek tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak bir demokrasi destanını “Milli Direniş Destanı” olarak yazmayı başarmış, böylece hür ve bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya göstermiştir.Geçmişte yaşadığımız darbelerin yıkıcı etkilerini hala üzerinden atamayan ve ay yıldızlı al bayrağımızın altında toplanan Aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısıyla meydanlara inerek, darbe yapmaya kalkan hainlere yurdun dört bir yanında göğsünü siper ederek, vatansever kamu görevlileri ve güvenlik güçlerimizle birlikte canı pahasına kanını dökerek engellemiştir.” dedi.İlçemiz bünyesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerden öğrenciler ile ilçemiz Hacı Ramazanlar Mahallesi İmamı Abdullah Altunkup, kendi kaleme aldığı 15 Temmuz temalı şiirlerini seslendirdiler.Daha sonra Eğirdir’in misafir ettiği 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan, darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlatarak tüm katılımcıları duygulandırdı. Hain kalkışmanın yaşandığı gece sol kolunu kaybeden Gazi Civan, “Gerekirse canımı dahi vermeye hazırım” dedi.Program devamında sinevizyon yayından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’IN İstanbul Saraçhane meydanında yaptığı konuşmasına bağlanılmıştır.Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten 15 Temmuz Video gösterimleri gerçekleşti.İlahi dinletisi ve ilçe Müftümüz Mehmet Ali Eroğlu tarafından canını bu vatan için seve seve feda eden tüm şehitlerimiz için duaların okunması ile devam eden program, saat 00.13'de tüm camilerden Sela okunması ile son buldu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)