400 yıldır süre gelen ancak son yıllarda uygulanmayan Kurban İndirme geleneği Isparta Belediyesi tarafından tekrar yaşatılmaya başlandı. Asırlardır süre gelen geleneğe göre kurbanlıklarını alan ve çobanlara belli bir ücret karşılığı teslim edilerek yaklaşık bir ay dağlarda bakılan küçükbaş hayvanlar, arife günü sahipleri tarafından teslim alınıyordu. Unutulmaya yüz tutan Kurban indirme geleneği Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle yeniden hayat buldu.Kurban indirme geleneği bu yıl da Gökçay Mesireliği alanından başlatıldı. Mesirelik alana çocuklar için balon park ve Yörük çadırı kuruldu. Müzik dinletisi sunuldu ve katılımcılara çeşitli ikramlar verildi. Doğancı, Yenice, Dere ve Keçeci Mahalle Muhtarlıklarıyla birlikte Gökçay’dan başlatılan etkinlik kurbanların Keçeci Mahallesine indirilmesi, duaların yapılmasıyla son buldu.Programa AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı İlbeyi Mustafa Küçükyaman, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Gülcü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Kurban indirme programının açılış konuşması o günlerin yakın şahidi olan Hasan Hüseyin Uçmak tarafından yapıldı. Uçmak, geleneğe ilişkin bilgiler verdi. 15 yıl Doğancı Mahallesi muhtarlığı görevi yaptığını belirten Uçmak, “Eskiden Kurban İndirme geleneği için rahmetli Mustafa Gürkan sponsorumuz olurdu. Şükrü başkanımız mahallenin evladı. 400 yıllık geleneği tekrar başlattı. Bu geleneği tekrar canlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı İlbeyi Mustafa Küçükyaman da gençlerin bu geleneği unutmamaları için Türk kültürünün özü olan çadırlarını kurduklarını ifade etti. Küçükyaman, “Önümüz bayram birliğimiz daim olsun, bayramımız kutlu olsun, toyumuz toylansın, boyumuz boylansın, soyumuz da soylansın. Bu etkinlikte emeği geçen başta belediye başkanımız ve ekibi ile herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Kurban İndirme geleneğini anlattı. Bu geleneğin 400 yılı aşkın süredir Keçeci, Dere, Yenice ve Doğancı mahalle sakinlerince uygulandığını kaydeden Büyükleblebi, “Biz bu geleneği sembolik olarak yapıyoruz. Eskiden bu bölgeler hayvanların beslenmeleri için arazisi bol olan yerlerdi. Kurban Bayramından önce kurbanlıklarını alan diğer mahalle sakinleri kurbanlıklarını yukarı mahallelerdeki çobanlara teslim ederlermiş. Çobanlar da burada gördüğünüz dağlarda bir ay bakarmış. Kurban Bayramından önce arife günü ikindi namazından sonra kurbanlıklar davul ve zurnalarla Keçeci Mahallesi’nin Gaz Çıkmazı Sokağına şenlik şeklinde indirilirmiş. Keçeci ve Doğancı mahallesini birleştiren köprümüzde kurbanlıklar sahipleriyle buluşur ve bu da Kurban Bayramının başlangıcı sayılırmış. Orada bayramlaşma olur ve çocuklara şakşak helva gibi ikramlar dağıtılırdı. Biz o günleri unutmadık” görüşlerinde bulundu.Büyükleblebi, artık üst mahallelerde otlatma alanlarının azalması ve yerleşim yerlerinin çoğalması nedeniyle hayvanların bu bölgelerde beslenemediğini belirterek, “Hayvanların beslenmediği için bu gelenek sembolik devam ediyordu. Rahmetli İşadamımız Mustafa Gürkan ağabeyimiz 25-30 yıl bu geleneğe destek vermişti. Arkasından 20 yıl süre içerisinde bu geleneğimiz yapılamamıştı. 4 mahalle muhtarı olarak çocuklarımıza bu geleneği aktarabilmek için sayın belediye başkanımıza durumu aktardık. Belediye başkanımız bu geleneğe önem vererek, büyük destek verdi. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Programa katılan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Gülcü ise geçmişi hatırlamak ve geleceğe sahip çıkmak adına çok güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi. Gülcü, “Bu etkinliğin uzun yıllar sonra tekrar başlamasını sağlayan Isparta’mızın çok sevilen, evladı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyorum. Şükrü Başkanımızı tanıdığımızdan beri Isparta’ya federasyon olarak her geldiğimizde kıymetli belediye başkanımızın, valimizin ve mülki amirlerimizin şehre her geçen gün farklı güzellikler kattığını görüyoruz. Birlikte çalışma mesai arkadaşları olarak teşekkür ediyoruz. Günümüz şartlarında maneviyatın unutulmaya yüz tutmuşken bu tür etkinliklerin yapılması çok önemli ve değerli” ifadelerinde bulundu.Katılımdan dolayı memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2019 yılında göreve ilk geldiğinde 400 yıllık Kurban İndirme geleneğini canlandırdıklarını söyledi. Araya pandeminin girmesiyle 2 yıldır etkinliğin gerçekleştirilemediğine değinen Başkan Başdeğirmen, “Ne kadar çok birlik ve beraberlik içerisinde olursak birbirimizi daha iyi tanıma ve daha iyi vakit geçirme imkanlarına sahip olacağız. Ben bu mahallenin çocuğu ve Keçeci Mahallesinin Kireçci Ali’nin torunu olarak büyüdüm. Kardeşlerim de bugün buradalar. Buralar bizim için çok değerli. O günden bu yana buraları bilen bizler gibi diğer dostlarımızın da burada olması geleneğin ne kadar güzel ve kalıcı olduğunu göstermektedir” diye konuştu.“Geçmişi bilmeliyiz ki geleceğimize sahip çıkmamız lazım” diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çocuklarımıza yapmış olduğumuz güzel geleneklerimizi anlatabilmemiz çok önemli. Buralarda yıllardır mahalle sakinlerimizin satın aldıkları kurbanlıkları bir ay öncesinde çobanlara belli bir ücret karşılığı teslim ediyorlardı. Çobanlarda o kurbanlıklara bakıyordu. Keçeci, Doğancı, Dere ve Yenice mahalleleri bu geleneği yıllarca yaşadılar. Gözümüzün önüne çok farklı şeyler geliyor ki, o günleri yaşamak ve bugünlerde bu etkinliği yapmak ben ve arkadaşlarıma nasip oldu. Bizim için çok güzel bir gün. Yaklaşık 250 küçükbaş kurbanlık hayvanımızla birlikte Gaz Çıkmazı Sokağımıza gideceğiz. Orada herkes kendisine ait kurbanlıkları seçecekler. Orada ikramlarda bulunarak geçmişin güzel anlarını yaşayacağız. İlerleyen yıllarda da bu geleneğin etkinliklerini yapmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.AK Parti Milletvekili Recep Özel de konuşmasında, Kurban İndirme Geleneğine sahip çıkan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Keçeci, Dere, Yenice ile Doğancı Mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Özel, “Sayın Şükrü Başdeğirmen 2019 yılında belediye başkanı olarak seçilmişti. 3,5 yıl içerisinde Isparta’ya kazandırdığı eserler, yapmış olduğu hizmet, tam isabetli karar verildiğini, Isparta’ya yakışan bir belediye başkanı olduğunu gönüllerde taht kurduğunu da söyleyebiliriz” dedi.Milletvekili Özel, belediyenin kurduğu YADES’den hizmet alan yaşlıların da Kurban İndirme geleneği programına katıldığını belirterek, “Yaşlılarımız YADES’den güzel hizmet alıyorlar. Sosyal belediyecilik yapacağız demiştik, bunu da başkanımız gerçekleştirmiş oldu. Büyüklerimizin duası başkanımıza yeter” dedi.Kurban İndirme geleneğinde vatandaşların kurbanlıkları otelcilik faaliyeti amacıyla çobanlara teslim ettiğini kaydeden Recep Özel, “Bugün de otelcilik faaliyetinden geri alıyorlar. Kurban olmak, Allah’a, yaradana kurban olmak. Yaptığınız işi millet için yapıyorsanız millet için kurban olmak. ‘Ben sana kurban olurum’ diye bir laf var. Milletine kurban olan, Allah’ın rızasıyla kurban olan siyasilerle, bürokratlarla yürümek memlekete, millete çok daha fazla kazandırır. Çünkü gerçekten bu millete kurban olan bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Böyle bir liderle yol yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sorunlarımız, dertlerimiz var. Ülkenin ve dünyanın geçtiği zor bir süreç var. Ama bunu yenebilecek bir irade var. Yakın zamanda eski alım gücü ve konfora ulaşmak için gece gündüz çalışan bir ekip var. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.