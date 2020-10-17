21 Eylül’de anasınıflarının ve 1. sınıfların uyum eğitimleri için açılan okullarda bu hafta başında da ilkokulların tüm sınıflarının yanı sıra 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitime başlanıldı. Okulların öğrencilere kapılarını açmasıyla birlikte alınan önlemler Isparta Valiliği tarafından ise sürekli denetleniyor. Denetimlerde idarecilerinden öğrenci ve öğretmen sağlığı başta olmak üzere temizlik önlemlerinden taviz verilmemesi isteniyor.Isparta Valiliği, Vali Yardımcısı Haluk Şimşek başkanlığında okullarda sık sık denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlere İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da eşlik ederek okullarda devam eden yüz yüze eğitimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için uyarılarda bulunuyorlar. Son olarak Halıkent Ortaokulu’nu ve Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi’ni denetleyen Vali Yardımcısı Şimşek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim döneminde alınan önlemleri yerinde inceledi. Vali Yardımcısı Şimşek okul yöneticilerindenMASKE,MESAFE,TEMİZLİK konularından asla taviz verilmemesini isteyerek öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.Anne-babaların gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderebilmesi, öğrenci ve öğretmen sağlığı başta olmak üzere toplum sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimler en üst düzeyde aralıksız olarak devam edecek.