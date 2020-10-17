EĞİRDİR’DE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ SÜRÜYOR.



KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN GÖK YAYA OLARAK

YEŞİLADA’DA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.



İçişleri Bakanlığının genelgesi ile ülke genelinde bugün gerçekleştirilen koronavirüs (covid-19) denetimleri sürerken Eğirdir’de Kaymakam Adem ÇELİK, Belediye Başkanı Veli GÖK ve Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF birlikte denetime çıktı.

İlçe merkezinde bulunan Kaymakamlık binasının önünde sabah saatlerinde toplanan tüm kolluk kuvvetleri ve görevliler farklı bölgelerde denetim yapmak üzere dağılırken İlçe Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü 3 kilometrelik yürüyüş parkuruna sahip olan Yeşilada Mahallesinde yaya olarak koronavirüs denetimi gerçekleştirdiler.

İlk olarak Eğirdir Belediyesine ait Citta Slow Marketlerde incelemelerde bulunan Kaymakam Adem ÇELİK ve Başkan Veli GÖK burada yapılan ve Eğirdir Elmasından üretilen Elma Pekmezi ve elma ürünleri hakkında bilgiler aldılar.

Daha sonra Eğirdir Limanında Balıkçı Kooperatifini ziyaret eden heyet kerevit avcılığı yapan balıkçılarla sohbet ederek bilgiler aldılar.

Yürüyerek Yeşilada Mahallesine giden Kaymakam ÇELİK ve Başkan Veli GÖK burada

Restaurantlar, Pansiyonlar, Balıkçılar ve esnafları denetleyerek vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulundular.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)