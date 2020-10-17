2. Akdeniz Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması Toplantısı Gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Akdeniz bölgesinde bulunan 8 ilin Valileri ve illerde faaliyet gösteren toplam 66 kadın kooperatifinin temsilcilerinin katılımıyla 2. Akdeniz Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya Isparta adına Vali Ömer Seymenoğlu ve Isparta’da faaliyetlerini sürdüren 12 kadın kooperatifinin temsilcilerinin yanı sıra ilgili il müdürleri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın kooperatiflerinin gelişmesinde bakanlıklar arası yürütülen projeleri katılımcılar ile paylaşarak Türkiye genelinde 111 yeni kadın kooperatifin kurulmasında da son aşamaya gelindiğini kaydetti.Ardından toplantıya katılan 8 ilin Vali ve Vali vekilleri illerinde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verirken Isparta’da adına konuşan Vali Seymenoğlu, Isparta’da 3 olan kadın kooperatifi sayısının Cumhurbaşkanlığı’nın birinci 100 günlük icraat programı kapsamında 12’ye yükseltildiğini kaydederek, bakanlıklar üzerinden aktarılacak proje bazlı hibe ve desteklerin kadın kooperatifleri açısından önemine değindi.Daha sonra 8 ilin örnek teşkil eden kadın kooperatifleri tek tek söz aldı. Bu sırada Isparta adına konuşan Kuyucak Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi başkanı Rabia Aydemir; köyde 50 yıldır yetiştirilen lavantayı kurulan kadın kooperatifi sayesinde Türkiye ve dünyaya duyurduklarını ve bunu daha da ileriye taşıyacaklarını belirterek emek veren herkese teşekkür etti.Toplantıda söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yakup Kütük ise Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında diğer il müdürlükleri ile bu işi görevli değil gönüllü olarak yürüttüklerini kaydetti.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda Isparta’da faaliyet gösteren Kadın kooperatiflerinin yapmış olduğu ürünler katılımcı illere tanıtıldı. Ürünler arasında Güneykent Gülderen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Fatma Çevikbaş tarafından yapılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bebek tasviri ise en çok dikkat çeken obje oldu.Vali Seymenoğlu toplantı sonrasında sergilenen ürünleri inceleyerek kooperatif temsilcileriyle bir süre sohbet etti.