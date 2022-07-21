1974 yılında Eğirdir Dağ Komando Okulunda görev yapan daha sonra Kayseri ve sonrada Kıbrıs Barış Hareketine katılan rütbeli subay, astsubay ve askerler yıllar sonra bir araya gelerek Eğirdir’e çıkartma yaptılar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK misafirleri kapıda karşılayarak, ‘Cümleten hoş geldiniz, gerçekten ne güzel yapmışsınız böyle, bu organizeyi yapıp tüm arkadaşları bir araya getirebilmek çok önemli, devre arkadaşlarını bir araya getirmede emeği geçen tüm komutanlarımıza ve ilgililere çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, Allah sizlere sağlık sıhhat versin, ilçemize hoş geldiniz gerçekten çok gururlandık. Geriye dönük hikayeleri paylaşmanın ayrı bir mutluluğu vardır.’ İfadelerinde bulundu.Emekli Komutan Erol Dereli ise ‘Bizi burada birleştiren Manevi Ruh, Vatan, Millet Aşkı, O sevgi saygı bizleri birleştiren.’ dedi.Kıbrıs Gazilerimizden Kaymakam Adem Çelik’e ZiyaretKıbrıs Barış Harekatı Gazileri, İlçemiz Kaymakamı Sayın Adem Çelik’i makamında ziyaret etti.Ziyarete, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Hüseyin Koçaslan ve birçok Kıbrıs Gazisi katıldı.Gaziler Kaymakam Çelik’eKaymakam Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.Ziyarette ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri, Kaymakam Çelik’e şehit aileleri ve gazilerimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür plaketi takdim etti.