Isparta Belediyesi, mahallelerde altyapı ve deforme olmuş asfaltları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar kapsamında son olarak Işıkkent Mahallesinde iki cadde ve bir sokak daha yenilendi.Işıkkent Mahallesi 251 Cadde ve 5601 Sokaklardaki çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak eski Merko Kavşağı olarak bilinen ve üst bölüme çıkan 255 Caddede de toplam 18 bin metrekarelik asfalt yenilemesi gerçekleştirdi.