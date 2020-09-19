GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

ISPARTA OBM'DE BÜTÇE TOPLANTILARI YAPILDI

ISPARTA OBM'DE BÜTÇE TOPLANTILARI YAPILDI
TÜRKİYE
46 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Isparta Orman Bölge Müdürümüz 2020 Yılı Değerlendirme ve 2021 Yılı Bütçe Toplantıları Yapıldı  
Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz 2020 yılı eylül ayı değerlendirme toplantısı Bölge Müdürlüğümüz sosyal tesislerinde 2021 yılı bütçe hazırlık toplantıları da İşletme Müdürlüklerinde yapıldı.
Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, Bölge Müdür Yardımcılarımız ile birlikte Şube Müdürleri, İşletme ve Fidanlık Müdürleri, Etüt ve Proje Baş Mühendisi katıldı.
2021 yılı bütçe hazırlık toplantıları da Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş Koordinatörlüğünde, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürünün katılımı ile 7 İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü ve teknik personelin katılımı ile gerçekleştirildi.
Değerlendirme toplantısında Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan İşletme Müdürleri tarafından 2020 yılı program ve uygulamalarının eylül ayı itibariyle sunuları yapılarak değerlendirildi. Şube Müdürleri de görev alanlarıyla ilgili açıklamada bulunarak mevcut durum ve çalışmalarla ilgili izlenecek yöntem, sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı olarak irdelendi.
Toplantı açılışında bir konuşma yapan Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy; Personelin, zamanın, paranın ve işin iyi planlanması, mesai, disiplin, kişisel davranış kurallarına etkin bir şekilde uyulması, mesleğimiz ile ilgili konularda işlerin zamanında ve tekniğine uygun bir şekilde yapılarak sonuçlandırılması talimatında bulundu. 
Ayrıca 2020 yılı orman yangınları kritiği yapılarak, orman yangınlarıyla mücadele  ve yangın organizasyonları konularında istişare yapıldı.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2020 yılının kalan süresini çok iyi kullanarak programlarımızın tamamının gerçekleştirilmesi hususunda talimatta bulunarak, kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi.













Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta için alternatif bir bitki daha! bölgeye uyum sağladı
1 Aralık'ta tamamen bitiyor Vatandaş nihayet kurtuluyor!
Isparta Belediye Başkanı da pedala bastı
Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, canlı ders konuğu oldu
Isparta'da takmayan idari para cezası yedi
Çipli kimlik kartında yeni dönem başladı! Ücretsiz olacak
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Gaziler Günü Mesajı
Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Isparta'da Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimizin Madalyaları Tevcih Edildi
Isparta'da tarihi eser operasyonu 1800 yıllık kitabe ele geçirildi
Bayanlar Müjde! Isparta'da Ahmet Akın Bayan Kuaförü'nden Keratin Saç Bakımı Kampanyası
Isparta'daki gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüpleri bu habere dikkat
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU...
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak
Isparta’da metruk ev ve binalar tek tek yıkılıyor!
Isparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'da
Isparta'da tonlarca kerevit işlenip ekonomiye kazandırılıyor
Isparta'da silah ticareti ve uyuşturucu operasyonu
Isparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası
Son dakika haber: Isparta'da bölge karantinaya alındı
Son dakika haber: 81 ile koronavirüs genelgesi!
DENEYAP TÜRKİYE'DE TED RÜZGARI...
Bakanlık hepsini ifşa etti işte o ürünler
Bilim dünyası bunu konuşuyor! "fosfin varsa hayat da vardır"
Yöresel lezzetler Isparta'da Kolancı Şarküteri'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da özel güvenlik görevlisi ve temizlik işçileri alınacakIsparta'da özel güvenlik görevlisi ve temizlik işçileri alınacak12 Eylül 2020
Isparta'da köy ismi değişikliğiIsparta'da köy ismi değişikliği12 Eylül 2020
Burdur'da yolcu otobüsü kazası...ölü ve yaralılar var!Burdur'da yolcu otobüsü kazası...ölü ve yaralılar var!13 Eylül 2020
Sümer Şenol vefat ettiSümer Şenol vefat etti13 Eylül 2020
Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...12 Eylül 2020
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Acı GünüIsparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Acı Günü12 Eylül 2020
ISPARTA İMO: DENETİM YAPILMALIDIR!ISPARTA İMO: DENETİM YAPILMALIDIR!12 Eylül 2020
Isparta il hıfzıssıhha kurulundan önemli kararlar...Isparta il hıfzıssıhha kurulundan önemli kararlar...14 Eylül 2020
TÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR13 Eylül 2020
Son dakika haber: 81 ile koronavirüs genelgesi!Son dakika haber: 81 ile koronavirüs genelgesi!15 Eylül 2020
Isparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasıIsparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası15 Eylül 2020
Isparta'daki gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüpleri bu habere dikkatIsparta'daki gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüpleri bu habere dikkat16 Eylül 2020
Isparta'da hakiki, doğal karakovan ve kestane balı Nane Limon Aktar'daIsparta'da hakiki, doğal karakovan ve kestane balı Nane Limon Aktar'da14 Eylül 2020
Son dakika haber: Isparta'da bölge karantinaya alındıSon dakika haber: Isparta'da bölge karantinaya alındı15 Eylül 2020
Isparta'da üzüm pazarı esnafı için mobil dükkanlar geldiIsparta'da üzüm pazarı esnafı için mobil dükkanlar geldi14 Eylül 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU...ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU...16 Eylül 2020
Isparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'daIsparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'da15 Eylül 2020
Bilim dünyası bunu konuşuyor! "fosfin varsa hayat da vardır" Bilim dünyası bunu konuşuyor! "fosfin varsa hayat da vardır" 14 Eylül 2020
Bakanlık hepsini ifşa etti işte o ürünlerBakanlık hepsini ifşa etti işte o ürünler15 Eylül 2020
ISPARTA'DA EBA MOBİL DESTEK ARACIISPARTA'DA EBA MOBİL DESTEK ARACI14 Eylül 2020