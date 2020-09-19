Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz 2020 yılı eylül ayı değerlendirme toplantısı Bölge Müdürlüğümüz sosyal tesislerinde 2021 yılı bütçe hazırlık toplantıları da İşletme Müdürlüklerinde yapıldı.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, Bölge Müdür Yardımcılarımız ile birlikte Şube Müdürleri, İşletme ve Fidanlık Müdürleri, Etüt ve Proje Baş Mühendisi katıldı.2021 yılı bütçe hazırlık toplantıları da Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş Koordinatörlüğünde, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürünün katılımı ile 7 İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü ve teknik personelin katılımı ile gerçekleştirildi.Değerlendirme toplantısında Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan İşletme Müdürleri tarafından 2020 yılı program ve uygulamalarının eylül ayı itibariyle sunuları yapılarak değerlendirildi. Şube Müdürleri de görev alanlarıyla ilgili açıklamada bulunarak mevcut durum ve çalışmalarla ilgili izlenecek yöntem, sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı olarak irdelendi.Toplantı açılışında bir konuşma yapan Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy; Personelin, zamanın, paranın ve işin iyi planlanması, mesai, disiplin, kişisel davranış kurallarına etkin bir şekilde uyulması, mesleğimiz ile ilgili konularda işlerin zamanında ve tekniğine uygun bir şekilde yapılarak sonuçlandırılması talimatında bulundu.Ayrıca 2020 yılı orman yangınları kritiği yapılarak, orman yangınlarıyla mücadele ve yangın organizasyonları konularında istişare yapıldı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2020 yılının kalan süresini çok iyi kullanarak programlarımızın tamamının gerçekleştirilmesi hususunda talimatta bulunarak, kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi.