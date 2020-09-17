EĞİRDİR’DE SIKI DENETİM!...

Kaymakam Adem ÇELİK; ‘Göstermelik maske takmayalım,Sizlerin sağlığı ve hepimizin sağlığı için önemli.’“Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel Koronavirüs denetimleri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK koordinasyonunda, Belediye Başkanı Veli GÖK, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, Jandarma Komutanı Fatih TÜRKMEN, Özel İdare Müdürü Selim MÜFTÜLER, Yurt – Kur Müdürü Mevlüt AYDIN, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının da katılımıyla 17 Eylül Perşembe günü de devam ediyor.Denetimler esnasında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Kaymakam ÇELİK, “Yaptığımız denetimde kurallara uyulduğunu memnuniyetle izledik. Tüm Eğirdirli vatandaşlarımızın kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Zorunlu olduğu için değil, öncelikle kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uymamız gerekiyor. Amacımız ceza kesmek değil, uyarmak ve toplumun her kesiminde olması gereken bilinci oluşturabilmek. Tabi ki bu uygulamada konulmuş olan kuralları ihlal edenler varsa da gerekiyorsa onlara da ceza kesilecektir. ” dedi.Kaymakam ÇELİK; ‘Hastalık son günlerde çok arttı, maske mesafe ve tüm kurallara dikkat etmemiz lazım. Göstermelik maske takmayalım, sizlerin sağlığı ve hepimizin sağlığı için önemli.’ sözleri ile esnaf ve vatandaşları uyardı.(Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)