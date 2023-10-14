Isparta Aktif Yaşam Merkezi'nde Yaşlılar İçin Düzenlenen Piknikte Güzel Bir Gün Geçirildi

Isparta Aktif Yaşam Merkezi'nde Yaşlılar İçin Düzenlenen Piknikte Güzel Bir Gün GeçirildiIsparta Aktif Yaşam Merkezi, merkezde bulunan yaşlı misafirler için özel bir piknik organizasyonu düzenledi. İl Müdürü Yakup Kütük, organizasyon hakkında şunları belirtti: "Aktif Yaşam Merkezi'nde misafir ettiğimiz yaşlılar, bizim için çok değerlidir. Onlar, bizim annelerimiz, babalarımızdır. Onları yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Bu özel organizasyonla, hoş sohbetleriyle bilinen yaşlılarımız için keyifli bir gün düzenledik. Onların mutluluğunu görmek, bizleri de mutlu ediyor. Yaşlıların dualarını almak ve onların kalplerini mutlu etmek, çok kıymetlidir. Biz, her gün onların refahı için çalışıyor, isteklerini yerine getirmeye ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaya çaba gösteriyoruz. Umarım onların duaları, ülkemizin ve milletimizin selameti için de etkili olur."Bu organizasyon, yaşlı bireylerin toplumun önemli bir parçası olarak hissetmelerine ve yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlamıştır.