SDÜ Hastanesine Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları Alınıyor

Noter Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Pandemi sürecine özel olarak Covid-19 acil servis, görüntüleme birimi ve yataklı servisleri oluşturarak hem şehrine hem de bölgesine önemli sağlık hizmeti sunan SDÜ Hastanesi, fiziki gelişmelerinin yanı sıra sağlık kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı gidermek amacıyla Üniversitemiz Hastanesine 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında 62 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alınıyor.İŞKUR aracılığıyla ilana çıkılan “sürekli işçi” kadrolarına alınacak asil ve yedek adayların kura çekimi, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. SDÜ Hastanesine alınacak Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanlarının yoğun bakım ünitelerinde istihdam edilmesi planlanıyor.Kaynak: SDÜ