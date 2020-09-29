ISPARTA MEM'DEN DUYURU



Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde İyi Örnekler Zirvesi Düzenliyor.

Eğitimci Yazar Sedat Değer’in moderatörlüğünde çizgi ötesi öğretmen Emre Özel, TedX konuşmacısı Sezer Ortadağ, 2019 yılının öğretmeni Murat Turgut ve köy okulu öğretmeni Hasan Kartal’ın konuşmacı olarak katılacağı zirve, 1 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de zoom üzerinden yapılacaktır.Toplantı id ve sifresi gruplarda paylaşilacak olup tüm öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz davetlidir.

Isparta Eğitim Akademisi. Ömer Yılmaz





