Isparta Belediyesi Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesinde 12 kişilik ekiple kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan halıcılığı tekrardan canlandırıyor. Bu kapsamda belediye tarafından açılan Hereke İpekli Halı Dokuma Kursunda son olarak 60x80 santimetre ebatlarında Fatiha Suresi dokundu. 3 aylık bir emek sonucu dokunan Fatiha Suresinin tezgâhtan çıkarılışı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından yapıldı.Halı Dokuma Kursu Hocası İhsan Akkuş, yapılan çalışmaya ilişkin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgi verdi. 60x80 ebatlarında dokunan Fatiha Suresinin çözgü ve atkısının ipek, ilmeklerinin akrilikten oluştuğunu söylerken, eserin toplam 175 bin ilmek ve 5 renkten oluştuğunu, halıdaki bordürün tezhip ile süslendiğini aktardı.Dokumayı gerçekleştiren ve güzel bir eseri ortaya çıkaran ekibe teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın yıllarca halı dokumacılığıyla geçinen bir il olduğunu ancak makine halılarının çıkmasıyla birlikte el dokumacılığında gerileme yaşandığını aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Isparta Belediyesi olarak el dokumacılığını yeniden canlandırmak, gündemde tutabilmek amacıyla çalışma başlattık ve güzel eserler ortaya çıkıyor. Isparta denince akla halı ve gül gelirdi. Maalesef halıyı kaybettik. Halıyı da gündemde tutmak için güzel çalışmalar yapıyoruz. Isparta halıcılığını tekrar Türkiye gündeminde tutacağız inşallah. Bu çalışmalardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık” dedi.