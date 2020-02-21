“Dijital Teknolojiler Platformu” Toplantısı Yapıldı

Öğrencilerin karmaşık yapı ve geometrileri daha iyi anlayabilmesi adına klasik eğitim yöntemlerinin dışında üç boyutlu sanal gerçeklik ve etkileşimli eğitim sistemini benimseyen “Sanal Gerçeklik Projesi” için ilk adımlar atıldı.Projenin detayları Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ve Prof. Dr. Mehmet Saltan, Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi ile farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen “Dijital Teknolojiler Platformu”nda konuşuldu.Rektörlük toplantı salonunda yapılan toplantıda, “Sanal Gerçeklik”, “Karma Gerçeklik”, “Artırılmış Gerçeklik” teknolojileri için kurulması planlanan laboratuvar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Laboratuvarda ilk olarak tıp alanında kullanılmak üzere eğitim materyalleri geliştirilmesine karar verildi. Proje kapsamında daha sonra bütün fakültelerde kullanılmak üzere ders içeriklerine göre materyaller üretilecek.