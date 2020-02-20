Kent buluşmaları kapsamında bu hafta üniversitemizin konuğu olan Doğa ve Çevre Dostu Isparta Davraz Off-Road Kulübü, SDÜ’nün çalışmalarını yakından inceledi.Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi(RATEM), Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, Sucul Canlılar Müzesi, Göller Bölgesi Teknokenti ile Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyarette bulunan kulüp üyeleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Şehrin doğasını ve dağlarını gezen bir kulüp olduklarını belirten Kulüp Başkanı İslam Antalyalı, bilinenin dışında farklı birimleri görmekten mutluluk duyduklarını ve üniversite ile şehrin bütünleşmesi adına başlatılan projeyi oldukça verimli bulduklarını ifade etti.Batı ve Doğu yerleşkesinin fiziki ve yapısal gelişmelerinin tanıtıldığı gezide ilk olarak Radyo SDÜ stüdyolarını gezen Davraz Off-Road Kulübü, RATEM bünyesinde verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.Öğrencilere 7/24 hizmet veren Prof. Dr. Hasan Gürbüz Kütüphanesini de gezen konuklar, buluşları ile bilim dünyasını aydınlatan 60 önemli şahsiyetin portrelerinin yer aldığı Halı Müzesini ziyaret etti.Davraz Off-Road Kulübü üyeleri, daha sonra Türkiye’nin sucul ekosisteminin ortaya çıkarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde kurulan “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi”nde yer alan sucul canlıları inceledi. Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan müze katılımcıların ilgisini çekti.Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren firmaları da gezerek bilgi alan kulüp üyeleri, program kapsamında son olarak Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezini (YETEM) ziyarette bulundu. YETEM’de yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi edinildi.Gezinin son kısmında ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan konuklarla bir araya geldi. Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemizin bilimsel, sosyal, kültürel imkanlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirildi.SDÜ