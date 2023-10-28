Isparta'da Demiryolu Ağı Genişletme Girişimi: Milletvekili Sönmez ve Başkan Çelik Ankara'da Temaslarda Bulundu



Ankara/Isparta - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, ulaştırma ve altyapı alanında Isparta'nın demiryolu ağını genişletme amacıyla Ankara'da önemli bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonucunda Isparta, demiryolu ulaşımında daha etkin ve kaliteli hizmetlere kavuşma yolunda önemli adımlar attı.

Milletvekili Hasan Basri Sönmez, ITSO Başkanı Metin Çelik, Başkan Yardımcısı Şakir Uygun ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu; Devlet Demiryolları Genel Müdürü Hasan Pezük, Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu ve Taşımacılık AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ile bir araya gelerek, Isparta'nın demiryolu ulaşımında yapılacak olan yatırım projelerini ve taleplerini aktardılar.

Görüşmeler sırasında TCDD Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu, Isparta'dan İstanbul'a gidecek yolcular için Pamukkale Ekspresi seferlerinin Karakuyu bağlantılı olarak düzenleneceğini ve Isparta-Eskişehir hızlı tren yolcuları için ise Eskişehir hızlı tren bağlantılı seferler gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, İzmir'e ilave ikinci sefer sayısının artırılması için çalışmaların başlatılacağı bilgisi verildi.

TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ile yapılan görüşmenin ardından ITSO Başkanı Metin Çelik, mobilya ve mermer ihracatçıları için Aliağa ve Alsancak Limanı'na gidecek mermer ve mobilya taşımacılığı konusunda da yetkililerce çalışmaların yapılacağını belirtti.

ITSO Başkanı Çelik, bu önemli girişim ve desteklerinden dolayı MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'e, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Hasan Pezük'e, Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu'na ve TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'a teşekkür etti. Bu görüşmelerin sonucunda, Isparta'nın demiryolu ulaşımını geliştirme hedefine önemli bir adım daha atılmış oldu.