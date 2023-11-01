Isparta'da Binlerce kişi Cumhuriyetin 100’üncü yaşını coşkuyla kutladı

Binlerce Kişi Coşkuyla Kutladı: Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü

Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için unutulmaz bir Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü düzenledi. Binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ve yakılan meşalelerle bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.Isparta Belediye Başkanlığı önünden başlayan Fener Alayı Bayrak Yürüyüşü'ne, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Milletvekili Osman Zabun, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, MHP İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü sırasında, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar coşkuyla yürüdü. Yürüyüş sırasında dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri de meydana getirilerek, Cumhuriyetin 100. yıl coşkusu doruğa ulaştı.Meydanın görsel şöleni ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Aynı anda 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile birlikte Ayazmana, Kirazlıdere, Çünür, Isparta Meydan AVM çatısı gibi farklı noktalardan Isparta Belediyesi organizasyonuyla muhteşem havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.Bu görkemli kutlama, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu tüm Isparta halkına yaşattı ve unutulmaz bir anı olarak tarihe geçti.