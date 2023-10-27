Barış Manço'nun 2023 Şarkısı ve Anlamı







Barış Manço'nun, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 için bestelediği "2023 (Kayaların Oğlu)" şarkısı ve sözlerinin manası, Barış Manço'nun vefatından önce dile getirdiği özel bir temenniyi ve Cumhuriyet'e olan inancını yansıtmaktadır.Bu şarkıyı ilk defa Japonya Osaka'da 1995 yılında seslendirdiği konserde dile getiren Barış Manço, 2023 yılına 80 yaşında gireceğini ve bu yılın Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olduğunu ifade etmişti. Aynı konserde, 2023 yılında tekrar bu şarkıyı Osaka'da çalmak istediğini belirtmişti.Barış Manço, 1999 yılında vefat etmeden önce bu sözlerini vasiyet olarak bırakmış, ailesi de bu vasiyeti yerine getirme sözü vermiştir. Şarkının 2023 yılında, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında sahnelenmesi, Barış Manço'nun dilek ve temennilerini gerçekleştirmenin bir parçasıdır.Şarkının sözleri, Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te yeni bir medeniyet kurma yolunda yürüyeceğine ve tarihi bir dönüşümün gerçekleşeceğine dair bir umut ve inanç ifade etmektedir. Şarkı, Barış Manço'nun vatanına, milletine ve Cumhuriyet'e olan sevgi ve bağlılığını yansıtan etkileyici bir eser olarak kabul edilir."2023'ün ılık bir ekim sabahında Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi Kök salmaya başladım o sabah Ve ilk kez sağımda solumda Asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu Beraberce seyre koyulduk"Bu şarkı, Barış Manço'nun milli ve manevi değerlere olan bağlılığını ve Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine olan inancını kutlamaktadır. 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde yeniden seslendirilmesi, Barış Manço'nun vasiyetini yerine getirmenin bir ifadesi ve bu özel yılın anlamını pekiştiren bir harekettir.