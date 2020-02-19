HENTBOL YILDIZLAR GRUP MÜSABAKALARI ISPARTA'DA

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GRUP MÜSABAKALARINA KATILACAK İL TAKIMLARI

**ERKEKLER

**KIZLAR

Ulusal spor organizasyonlarına devam ediyoruz. Türkiye Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Grup müsabakaları 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Işıkkent ve Milli Eğitim Çalışan Spor salonunda gerçekleştirilecek.Türkiye Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Grup müsabakaları 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek.Işıkkent Spor Salonu ve Milli Eğitim Çalışan Spor Salonundaki müsabakalara 12 ilden, 24 takım, 288 sporcu katılacak.Kız takımları Işıkkent Spor Salonunda Erkek takımları ise Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda mücadele edecek. Grup müsabakaları Pazar günü sona erecek. Grup müsabakalarında ilimizi hem kız hem de erkeklerde Hızırbey Ortaokulu temsil edecek.Grup müsabakaları teknik toplantısı 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 17:00’da Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, hentbol heyecanına tüm sporseverleri davet etti.“Afyonkarahisar Abdürrahim Mısri Ortaokulu, Antalya Mobil Ortaokulu, Burdur Hüsnü Bayer Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu, Isparta Hızırbey Ortaokulu, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İzmir Uzun Hasan Ortaokulu, Karaman Bifa Ortaokulu, Kırıkkale Öğretmen Muhittin Ardahan Ortaokulu, Kırşehir Sırrı Kardeş Ortaokulu, Konya Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu”“Afyonkarahisar Abdürrahim Mısri Ortaokulu, Antalya Merkez Ortaokulu, Burdur Hüsnü Bayer Ortaokulu, Denizlİ Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, Isparta Hızırbey Ortaokulu, İstanbul Adnan Kahveci Ortaokulu, Karaman Bifa Ortaokulu, Kırıkkale Kale Şehit Ferhat Bozkurt Ortaokulu, Kırşehir Sırrı Kardeş Ortaokulu, Konya Osman Gazi Ortaokulu, Mersin Namık Kemal Ortaokulu”