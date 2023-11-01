Eğirdir'de Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Eğirdir Kaymakamlığı'nın düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvası, 12 kurumun çekişmeli mücadeleleriyle sona erdi. Turnuva sonunda gerçekleşen kupa törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda spor sever katıldı.

Eğirdir Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı münasebetiyle düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, Eğirdir ilçesinde büyük bir coşkuyla sona erdi. Turnuvaya 12 farklı kurumun takımları katıldı ve 8 gün boyunca devam eden müsabakalar sonunda kupa töreni düzenlendi.

Kupa törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda spor sever katıldı. Ödül töreni öncesinde turnuvanın yönetiminde gönüllülük esasıyla hakemlik yapan ve yıllarca Eğirdir voleyboluna hizmet veren Ahmet ÖZKOÇ ile emekli astsubay ve şu anda ilçenin tanınmış esnaflarından eski voleybol hakemi Kemal UYSAL'a katkılarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.

Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, turnuvanın heyecan dolu anlar yaşattığını ve halkın büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Müsabakalarda kazanma hırsı, sevinç ve üzüntü gibi duyguların yanı sıra kazananı alkışlama ve kaybedeni teselli etme gibi sportmenlik değerlerinin de ön plana çıktığını vurguladı. Aynı zamanda kurumların birlik ve beraberliklerinin dostluklarının pekiştiği bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Turnuvanın şampiyonu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olurken, ikinciliği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve üçüncülüğü İlçe Jandarma Komutanlığı elde etti. Ayrıca turnuvaya renk katan "en çok mücadeleci takım" ödülü Eğirdir Belediyesi takımına verildi.

Bu tür organizasyonlar, yerel topluluklar arasında dayanışma, spor ve dostluk duygularını pekiştirerek toplumsal birliği destekler ve yerel halkın sportif etkinliklere olan katılımını artırır.