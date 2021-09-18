Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde Çamkese Böceği İle Mücadele Kapsamında Yumurta Koçanı Toplanmaktadır

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur İşletmesi, Çeltikçi Şefliğinde Çam kese böceği ile mekanik mücadele çalışmaları kapsamında yumurta koçanı toplanmaktadır.Çam kese böceği ile en etkin mücadele yöntemlerinden olan mekanik mücadele; yumurta koçanlarının toplanmak suretiyle ağaçlara zarar vermesi engellenmektedir.Ormanlık alanlarımızdaki çam türlerinde zarar yapan çam kese böceği özellikle mart-nisan aylarında ağaç yapraklarında tahribata neden olmaktadır. Çam kese böcekleri ağaçların hayatiyetini etkilemeyip ağacı zayıf düşürerek vejetatif gelişmesini yavaşlatarak zarar verip kurumuş izlenimi verilen ağaçlar artım kaybına uğramakta vejetasyon mevsimi ile birlikte haziran ayında yeniden yeşillenmektedir.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy çam kese böceğiyle mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak “Orman Zararlıları ile mücadele yöntemlerinden biri olan mekanik mücadelenin doğaya ve doğal dengeye en az olumsuz etkisi olan yöntemlerden biri olduğunu, olumsuz etkileri nedeniyle kimyasal mücadeleden kaçınıldığını, Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde orman zararlılarıyla mücadelede doğaya ve ekosisteme en uygun mücadele yöntemlerinden olan mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık verildiğini belirterek, bilimsel olarak doğal denge ve ekosistemin korunmasına katkı sağlayan yöntemlerin kullanıldığını ifade etti.