Atıksız Bir Dünya için "HAREKETE GEÇ"
18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Isparta Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve Let's do it! Türkiye hareketi işbirliğinde farkındalık oluşturmak adına "ÇÜNÜR TEPESİ"nde yaklaşık 100 kişilik gönüllü ile temizlik yapıldı.
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