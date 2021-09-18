Üniversitemiz Senatosu Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde Toplandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Senato Toplantısı 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 10.30’da Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde yapıldı. Senato toplantısına İşinsanı Mustafa Büyükkutlu da misafir olarak katıldı.Pisidia Antiokheia Antik Kenti ve yapılan kazı çalışmaları hakkında Senato üyelerine kısa bilgiler veren ve alanı gezerek anlatan Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, ISUBÜ Rektörü İbrahim Diler ve beraberindeki heyete ilimizin önemli bir değeri olan Antik Kentin tanıtımına yaptıkları katkıdan ve oluşturdukları farkındalıktan dolayı teşekkür etti.Özellikle tüm Ispartalıları Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti’ne beklediklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, “Tarihte Eyalet senatosunun toplandığı alanda bugün Üniversitemiz senatosu toplanıyor.” dedi.Senato Toplantısı için Yalvaç’a giden ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Hayırsever İş İnsanı Mustafa Büyükkutlu ile birlikte Yalvaç Belediye Başkanı H. Hilmi Tütüncü’yü makamında ziyarette bulundu.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Senato Toplantılarını her ay farklı bir ilçede gerçekleştireceklerini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı İşinsanı Mustafa Büyükkultu ve Yalvaç Belediye Başkanı H. Hilmi Tütüncü’ye, Yalvaç MYO, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Yalvaç Teknik Bilimler MYO akademik ve idari personeline teşekkür etti.